Campioni della ginnastica e sport integrato a Civitavecchia - Terzo Binario News

Si è conclusa ieri – domenica 27 settembre – presso l’impianto civitavecchiese FERRERO MEDICI a Civitavecchia la prima tornata di competizioni federali di ginnastica artistica realizzata con il contributo della regione Lazio. Il progetto finanziato ha l’obiettivo di introdurre lo sport integrato al fianco dei grandi campioni che si allenano nell’impianto “Ferrero Medici”.

Tra sabato e domenica Civitavecchia ha ospitato 60 società, 212 atleti, 25 giudici e 50 tecnici ospitati per due giorni presso le strutture ricettive cittadine. Per le norme di contenimento covid la competizione si è svolta a porte chiuse ed diretta streaming. Gli atleti della nostra squadra si sono ben piazzati raggiungendo il podio in tutte le categorie disputate.

Al fianco della gara, degno di nota, è stato il momento istituzionale previsto per la premiazione della categoria young. Erano presenti alla premiazione il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’onorevole Alessandro Battilocchio, il vicepresidente del consiglio regionale David Porrello, il consigliere delegato allo sport per il comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli e la fiducia Coni Stefania Di Iorio.

Graditi ospiti sono stati i ragazzi SPECIALI del Timone e gli alunni della scuola E.Galice che hanno interpretato l’Inno d’Italia con la lingua dei segni regalando un momento davvero emozionante.

Nel corso della premiazione è stato ricordato come lo sport ha una valenza importante per la rinascita del territorio anche in questa fase di ripresa post covid.

La collaborazione tra la nostra società sportiva, l’associazione “il Timone” e l’istituto Galice è importante in quanto prevede un percorso condiviso per poter introdurre a Civitavecchia lo SPORT INTEGRATO.

Appuntamento tra due settimane per la competizione delle atlete del settore femminile.



Pierluigi Miranda

Presidente e amministratore unico della società Ginnastica Civitavecchia