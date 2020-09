Civitavecchia, premio Centumcellae: i vincitori - Terzo Binario News

Nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre si sono tenute le cerimonie di premiazione per la 2^ edizione del concorso letterario nazionale – premio “Centumcellae”, organizzato dall’associazione culturale “Book Faces” di Civitavecchia e dedicato ai racconti inediti.

Per la sezione A, è risultato vincitore Simone Ignagni, al secondo posto Gianluca Crespi, al terzo posto Laura Daniele. Premio Speciale sia per Guergana Radeva, sia per Giuseppe Bianchini. Infine, menzione d’onore per Giulia Malinverno Ricceri. I racconti della sezione A sono stati giudicati dalla giuria composta da Paolo Restuccia (presidente), Marco Rinaldi, Claudia Dalmastri, Ester Arena e David Frati.

La sezione B, riservata agli alunni delle scuole medie superiori di Civitavecchia, ha visto vincitore Edoardo Faber Bianchini del Liceo Classico “Guglielmotti”. Al secondo posto Giulia Marcelli e al terzo posto Aurora Lorenzani, ambedue studentesse del Liceo Scienze Applicate presso l’Istituto scolastico “G. Marconi”.