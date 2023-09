Cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Ostia: arriva il tenente colonnello Tosi • Terzo Binario News

La divisione sovrintende le compagnie di Civitavecchia e Bracciano

Il Tenente Colonnello Stefano Tosi è dal 13 settembre il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia.

Laureato in Giurisprudenza, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e ha ricoperto incarichi nell’ambito dell’organizzazione territoriale in Puglia e in Campania, nonché di Stato Maggiore al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Quello di Ostia, che è uno dei tre Gruppi che fanno parte del Comando Provinciale di Roma, ha alle sue dipendenze le Compagnie di Roma Ostia, Roma Cassia, Civitavecchia, Monterotondo, Bracciano e la compagnia Aeroporti di Roma.