"Cambiare nome alla terrazza Guglielmi di Civitavecchia è vergognoso" • Terzo Binario News

Il cambio di nome annunciato dal Comune di Civitavecchia per la – finalmente – restaurata terrazza del lungomare, da sempre Guglielmi non piace a diverse persone, che lo giudicano immotivato anche perchè cancellerebbe un nome e un personaggio legato alla vita della città. A protestare è in particolare il giornalista e storico locale Flavio Martino.

“Intitolare la Terrazza Guglielmi a Giovanni Paolo II è vergognoso – scrive -. In paradiso il Papa polacco e sconcertato. Guglielmi fa parte della storia della città di Civitavecchia dall’antico Palazzo che si trova in Corso Centocelle alla Cassa di Risparmio e alla chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte. Dovrebbe intervenire la Magistratura contro l’ignoranza colpevole distruttiva degli Amministratori. Nei loro confronti dovrebbero gli stessi provvedimenti previsti per quei ragazzi indicati come ecovandali”.