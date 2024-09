Cagnetto con la testa incastrata in una rete liberato dai pompieri • Terzo Binario News

A Roma diversi interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo

Alle ore 12:00 circa, la Squadra VVF 1/A della sede centrale di Via Genova, è intervenuta in Vicolo del Casale Rocchi,6 per il salvataggio di un cane randagio incastrato con la testa nella rete di confine.

Una volta liberato, l’animale è stato visitato da un veterinario giunto sul posto in buone condizioni.

Polizia di Roma Capitale in loco per quanto di loro competenza.

Al momento sono oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma dalle ore 14 di oggi pomeriggio per danni d’acqua, alberi e rami caduti e rimozione di cornicioni e tegole su Roma e provincia.

Le zone maggiormente colpite sono la Rustica, quartiere Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo.

Attualmente ci sono quaranta interventi in attesa a causa del maltempo che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio.

Anche l’ospedale Santo Spirito ha subito alcuni allagamenti.