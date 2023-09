Buona partecipazione al World Clean up day di Torre Flavia Nord • Terzo Binario News

Nonostante la giornata si presentasse a rischio per il tempo incerto e nuvoloso, l’iniziativa per World Clean up day a Torre Flavia Nord, ha riscosso attenzione e buona partecipazione da parte di molti volontari di Salviamo il Paesaggio Litorale Nord, del Rione Cerenova Costantica, il gruppo di escursionisti GeC Azimuth e Scuolambiente.

Come ogni anno infatti Scuolambiente, coadiuvata dalla rete di associazioni e volontari, ha partecipato al Giornata Mondiale di Pulizia organizzata a livello mondiale in oltre 190 Paesi.

“Nuovi amici si sono avvicinati per dare una mano” racconta la presidente Maria Beatrice Cantieri “Abbiamo così raccolto una quantità di rifiuti di ogni genere, che purtroppo arrecavano degrado alla palude”.

Grande soddisfazione da parte di tutti per il successo dell’iniziativa dal Direttore dell’area Corrado Battisti e all’ Assessore Francesca Appetiti. Come sempre ha suscitato l’interesse, soprattutto dei giovanissimi, la bella mostra di insetti di Stefano del Forum Giovani che, grazie alla sua passione, ha saputo intrattenere e interessare tutti i presenti.

“Siamo davvero contenti della buona partecipazione ma soprattutto siamo orgogliosi della presenza di famiglie con bimbi e della rappresentanza molto attiva delle Mascotte e del Forum giovani di Scuolambiente, il nostro impegno è infatti quello di tramandare alle giovani generazioni l’amore per il territorio e il rispetto dell’ambiente. E la risposta di oggi ci fa ben sperare per il futuro! Ancora una volta….Torre Flavia ringrazia” conclude la Presidente Maria Beatrice Cantieri.