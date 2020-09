Bracciano in Azione, "per una politica di cambiamento" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nasce anche a Bracciano il partito di Carlo Calenda, appena costituitosi e già all’opera sul territorio tra la gente. Il tratto distintivo di Azione sarà una politica basata sul coinvolgimento e sul cambiamento del rapporto con i cittadini, più partecipazione alla sfera pubblica per evitare strumentalizzazioni di comodo e soprattutto trasparenza che negli ultimi anni è stata bistrattata e addirittura limitata divenendo uno strumento politico.

Confidiamo in un’adesione e sostegno sempre crescenti che renderà più agevole la rappresentatività di ciascun cittadino, quartiere, associazione ed organizzazione e finalmente non lascerà più ai margini della politica tutti coloro che, con esperienze di vita e diversa appartenenza sociale, potranno invece costituire e costruire un modello di comunità fatta di esperienze ed idee nuove. Entra in Azione!

Ambra Pompei

Coordinatrice di Bracciano in Azione