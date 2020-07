Bracciano, “conflitto d’interessi del Capo area Manutenzione e Lavori pubblici” - Terzo Binario News

L’intervento del consigliere metropolitano Marco Tellaroli: “Un danno erariale evitato alla collettività e una palese incapacità gestionale amministrativa”

Dal consigliere metropolitano Marco Tellaroli riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Giorni orsono, vi presentai il Nuovo Capo Area Manutenzione e Lavori Pubblici (assunto in data 18 maggio 2020) e il caso di conflittualità al riguardo nell’autoproclamarsi relativamente alla Candidatura N. 1035486 inoltrata dall’Amministrazione Comunale in data 9 luglio 2020 al Ministero dell’Istruzione, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19; per l’importo complessivo di € 90.000,00. Firmata dallo stesso Capo Area, signor Antonio Rocca. Insomma un Capo Area degno di quest’amministrazione.

Bene oggi la Segretaria Generale mi dà ragione, “ravvisando la sussistenza del conflitto d’interesse” e quindi procedeva ad annullare il procedimento. Nello stesso tempo con determinazione n. 1182 Del 21-07-2020, il Capo Area procedeva all’annullamento della determinazione precedente, dichiarando “secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ss.mm.ii. la figura del Responsabile Unico del Procedimento coincide con la figura del funzionario preposto all’unità organizzativa”. Insomma un danno erariale evitato alla collettività e una palese incapacità gestionale amministrativa. La nostra speranza resta che tali Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” non vadano perduti.

Consigliere Metropolitano Marco Tellaroli