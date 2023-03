"Bollette pazze da Flavia", il Pd Ladispoli interpella Acea • Terzo Binario News

“Sono arrivate in queste settimane le ultime bollette della Flavia Servizi che ha passato da Ottobre il Servizio Idrico cittadino all’ Acea.

Per alcuni utenti le bollette della Flavia sono apparse eccessive e non comparabili con la media delle bollette degli anni precedenti per la stessa abitazione.

Gli utenti che ritengono di essere in questa situazione possono rivolgersi agli uffici della Flavia in Viale Europa (vicino alle sede della Farmacia Comunale) la mattina, dal Lunedì al Venerdì, e chiedere chiarimenti ed eventuali correzioni.

Da quanto si è inoltre appreso l’ Acea non invierà bollette per il nuovo servizio fino a che non sarà completata tutta l’ operazione di competenza della Flavia.

Per le prossime bollette il PD interpella l ‘Acea affinché tenga conto dei mesi che si sono accumulati e del rischio di bollette troppo elevate: sarà necessaria una rateizzazione che eviti la richiesta di pagamento di cifre non sostenibili”.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”