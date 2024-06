Blitz notturno al circo di Ladispoli: comparse scritte pro animali • Terzo Binario News

Torna a Ladispoli il circo con animali e con esso le polemiche.

Nessuno in città ha dimenticato la fuga di Kimba dal recinto del novembre scorso, il che ha reso non proprio gradita la presenza delle bestiole costrette in spazi limitati.

Qualcuno ha manifestato più “apertamente” il dissenso.

Infatti sono apparse sulle pareti esterne del circo diverse scritte in difesa degli animali, in particolare su di un camion e sulla biglietteria.

Nelle prime ore del mattino di ieri si potevano chiaramente distinguere scritte come “No Animals” o “Free Animals”.

I responsabili del circo hanno prontamente cancellato le scritte ma sono rimaste nei telefoni ed eccone una.