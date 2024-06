Bimbo privo di sensi in auto: salvato grazie all'aiuto dei carabinieri • Terzo Binario News

Oggi l’incontro con i militari dell’Arma

Questa mattina, accompagnato dai genitori, Marzio, un bambino di 7 anni che il 30 dicembre 2023 riuscì a salvarsi grazie alla viabilità stradale svolta da una pattuglia di Carabinieri, consentendogli di arrivare in tempo al pronto soccorso del Bambino Gesù, si è recato in visita presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Alessandrina.

I Carabinieri avevano notato un’autovettura che cercava di farsi strada nel traffico, accertando che all’interno vi era un bambino privo di sensi che il papà stava conducendo in emergenza presso l’ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. Nei mesi successivi, i Carabinieri sono stati chiamati dal padre del bambino, il quale ha riferito che il figlio, dopo circa 3 mesi di ricovero, era stato dimesso in buone condizioni di salute e che il loro intervento, consentendo il tempestivo arrivo in ospedale, era risultato decisivo per salvargli la vita.

Questa mattina, i genitori hanno avuto l’opportunità di incontrare e ringraziare pubblicamente i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina che erano intervenuti a fine dicembre e per il piccolo Marzio e la sorellina l’opportunità di vedere da vicino i mezzi e l’equipaggiamento dell’Arma dei Carabinieri nonché ricevere dei gadget a ricordo della visita. A fare da cornice all’evento una gazzella e le moto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.