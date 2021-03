Bimba di 16 mesi schiacciata sotto il carrello della spesa, elistrasportata in ospedale con trauma cranico - Terzo Binario News

Una bimba di 16 mesi schiacciata sotto il carrello della spesa. L’episodio è accaduto lunedì 1 marzo, in mattinata, in via Casilina, al Pewex di Pantano-Borghese.

Bimba schiacciata sotto il carrello della spesa

La piccola, come riferito a Terzo Binario dal 118, è stata elistrasportata con trauma cranico (in codice rosso) all’ospedale San Camillo.

L’incidente a Pantano-Borghese

Da chiarire la dinamica dell’incidente. Probabilmente la bambina era seduta sul carrello della spesa che, a un certo punto, si è ribaltato.