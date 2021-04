Battilocchio in commissione Esteri alla Camera - Terzo Binario News

Importante duplice riconoscimento per il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, che, oltre alla Commissione Politiche Ue, che segue da inizio mandato, è stato chiamato dal Partito a sostituire la neo Ministro per il Sud Mara Carfagna in Commissione Esteri presso la Camera dei Deputati.

Per Battilocchio, già Eurodeputato e da sempre impegnato nel campo della Cooperazione e delle relazioni internazionali, un ulteriore compito quindi in rappresentanza di Forza Italia.

Il Partito azzurro, in contemporanea, ha anche nominato formalmente Alessandro Battilocchio responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione, per l’esperienza maturata in questi anni presso le Istituzioni comunitarie ed in vari contesti internazionali in linea anche con la sua formazione accademica (Laureato in Scienze Politiche-relazioni internazionali oltre che in Giurisprudenza).

“Sono onorato di poter portare avanti queste nuove sfide e ce la metterò tutta. Continuerò comunque , come fatto in questi anni, a mettere la presenza al servizio del mio territorio al centro della mia azione politica” ha dichiarato Alessandro Battilocchio.