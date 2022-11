Banco Alimentare sabato a Ladispoli per la a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare • Terzo Binario News

Appuntamento sabato 26 novembre con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. A Ladispoli l’evento, come ogni anno, è organizzato dal Banco Alimentare e vedrà diversi supermercati del territorio aderire all’iniziativa.

“Chi vorrà – ha commentato il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti – potrà donare la propria spesa per aiutare chi è in difficoltà.

I volontari di Banco Alimentare, muniti di una pettorina riconoscibile, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita e raccoglieranno i prodotti donati in scatole suddivise per categoria merceologica.

Successivamente i prodotti donati verranno distribuiti alle Strutture Caritative che aiutano le persone in difficoltà”.

A Ladispoli i supermercati che aderiscono all’iniziativa sono: Carrefour Express, via Odescalchi; Carrefour Market, Ancona; Carrefour Market , via Glasgow; Conad City, piazza Falcone; Conad Superstore, viale Europa; Coop, via Siracusa; Crai, via Palo Laziale; Eurospin, via Palo Laziale; In’s, piazza Domitilla; M.A. Supermercati, via dei Garofani; Tigre, viale Italia.