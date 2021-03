Avanguardia Donne, la nuova corrente nella Buona Destra Santa Marinella - Terzo Binario News

Nasce la corrente Avanguardia Donne, nel Comitato Buona Destra Santa Marinella e Santa Severa.

” Una scelta doverosa in particolare in questo momento dove il ruolo della donna è centrale e determinante. Molta la rappresentanza femminile nel nostro Comitato. E’ giusto lasciare spazio e autonomia. Questa è la politica della Buona Destra”- afferma Fabrizio Fratini, Coordinatore del Comitato – “Ho affidato all’intraprendenza di Francesca Fa’ un ruolo alla sua altezza. Sono sicuro di essere in buone mani.

Ringrazio i tanti amici e le tante amiche che ci seguono con interesse. La Buona Destra locale è ormai una realtà. Avanti per una politica di cambiamento”.