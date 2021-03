Unione Inquilini: "Federica Angeli non si presenta in commissione Trasparenza" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina si è svolta la commissione trasparenza richiesta da Stefano Fassina alla presenza del Presidente Marco Palumbo e della dirigente del Dipartimento Politiche Abitative Ernesta Lombardi sulle gravi accuse rivolte dalla delegata della Sindaca alle Periferie Federica Angeli nei confronti dei sindacati degli inquilini.

Non un appunto arrivato alla commissione sull’assenza ingiustificata, insomma in una città allo sbando si può gettare il sasso e nascondere la mano in barba al ruolo istituzionale che si ricopre.

Avremmo voluto capire dalla dott.ssa Federica Angeli su quali basi si cercava di infangare le categorie sindacali con le gravi accuse di racket delle case popolari, avremmo voluto sapere se intendesse chiedere scusa a chi ogni giorno lavora nei quartieri più difficili di Roma e se, in caso di conferma delle accuse la Sindaca Virginia Raggi e l’assessora alle politiche abitative Valentina Vivarelli, concordino sulle scellerate accuse che puzzano di campagna elettorale. Certo la dott.ssa Ernesta Lombardi non ha potuto rispondere a questi quesiti e ci spiace che in questi ultimi scampoli a 5 stelle romani sia mancata l’occasione di trasparenza che tanto si sbandierava a inizio mandato di una Sindaca che i romani non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle.

Unione Inquilini