Auto si schianta contro il guardrail: due feriti sulla Roma-Civitavecchia • Terzo Binario News

Incidente sulla Roma-Civitavecchia. Intorno alle 22,45 di ieri (in direzione della Capitale) sulla rampa di immissione della A91, per cause in corso di accertamento, una vettura si è schiantata contro il guardrail. All’interno del veicolo due ragazzi, estratti fuori dai Vigili del Fuoco (Aps 13A e 4A).

Si tratta un 22enne, trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo e un 23enne, condotto sempre nel nosocomio di circonvallazione Gianicolense ma in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia stradale.