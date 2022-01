Auto in fiamme a Trevignano, pompieri al lavoro - Terzo Binario News

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un incendio auto a Trevignano.

A bruciare, una Renault Scenic parcheggiata lungo via della Macchia.

Giunti sul posto i Vvf hanno rapidamente estinto le fiamme evitando che il fuoco si propagasse alle abitazioni adiacenti.

Erano presenti i Carabinieri di Bracciano e la Polizia locale.

Non si è registrato nessun ferito, le cause sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.