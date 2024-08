Atto vandalico al centro Don Pino Puglisi di Montespaccato, sala studio devastata • Terzo Binario News

“Esprimo la mia più profonda solidarietà al Montespaccato Calcio e a tutta la comunità per l’ignobile atto vandalico che ha devastato la sala studio del ‘Don Pino Puglisi’. Un vile attacco a tutto il quartiere e a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore, lontano dalle ombre della criminalità. Non permetteremo che la violenza e l’arroganza prevalgano su chi lavora per il bene della nostra città. Roma sarà sempre al fianco di chi promuove legalità, solidarietà e inclusione“. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La distruzione brutale della sala studio del Centro “Don Pino Puglisi” a Montespaccato è un atto vile e vergognoso nei confronti di un presidio di legalità, socialità e rinascita per tutto il quartiere.

Condanniamo fermamente questo gesto e ribadiamo con forza la nostra solidarietà all’azienda pubblica “Asilo Savoia” che gestisce e cura le attività dell’impianto requisito al malaffare, svolgendo da sei anni un lavoro complesso, serio e significativo per ridare fiducia a giovani e famiglie di Montespaccato.

Ancora una volta, non saranno vandalismo e intimidazioni ad arginare il lavoro, la speranza e la voglia di riscatto di una intera comunità.

Non arretreremo: Roma Capitale c’è, insieme a tutte le istituzioni in campo, nel segno della rinascita sociale e di cittadine e cittadini che devono guardare avanti”.

Così, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e presidente del Forum sui beni confiscati di Roma Capitale, Tobia Zevi, commenta l’atto di vandalismo al Centro sportivo “Don Pino Puglisi” di Montespaccato.

“Solidarietà all’Asilo Savoia, al Montespaccato Calcio e a tutta la comunità dell’impianto ‘Don Pino Puglisi’, danneggiato nella notte tra il 21 e 22 agosto con un vile atto intimidatorio e dimostrativo. I criminali, che non accettano la rinascita del Montespaccato e del quartiere nel segno della legalità, hanno distrutto l’aula polifunzionale del centro sportivo, utilizzata dai calciatori del club, dai ragazzi della zona e frequentata anche da tante famiglie, che vedono nel Montespaccato e nell’impianto, un bene confiscato alla mafia, un’oasi sicura dove far crescere i propri figli. Sono stati danneggiati anche il campo di calciotto e gli spogliatoi annessi dedicati alla scuola calcio e alle giovanili. Tutto nel periodo di ripartenza della stagione sportiva. Un tempismo non casuale: i vandali responsabili, infatti, avevano la precisa intenzione di creare ingenti e concreti danni al Montespaccato Calcio, impedendone la riapertura immediata, e all’Asilo Savoia, l’azienda pubblica che gestisce al campo le attività a valenza sociale con il programma ‘Talento & Tenacia – crescere nella legalità’. Spero che il dimostrativo atto criminale non rimanga impunito e che si trovino i responsabili. L’Asilo Savoia troverà le forze per rialzarsi ancora una volta. E sono sicuro che, davanti a un’azione simile, la comunità del Montespaccato si unirà ancora di più in difesa della libertà, della giustizia e soprattutto della legalità. Giù le mani della criminalità negli impianti sportivi: nello sport non c’è spazio per la violenza”.

Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

“Esprimo la mia più ferma condanna per l’ignobile atto vandalico perpetrato ai danni del centro sportivo “Don Pino Puglisi” di Montespaccato. Questo vile attacco, che ha distrutto la sala studio, il campo di calciotto e gli spogliatoi della scuola calcio, rappresenta non solo un danno materiale, ma un tentativo di intimidazione contro l’intera comunità e contro coloro che lavorano quotidianamente per migliorare il quartiere. La distruzione di uno spazio dedicato allo studio, alla formazione e alla crescita dei giovani è un qualcosa di inaccettabile, che colpisce al cuore gli sforzi messi in campo dal Gruppo Sportivo Montespaccato e dall’Asilo Savoia attraverso il programma “Talento & Tenacia”. Queste iniziative rappresentano un faro di speranza e un’opportunità per i giovani del quartiere di crescere in un ambiente sano e positivo, lontano dalle influenze della criminalità. Non saranno questi atti a fermare il cammino di chi, con dedizione e passione, lavora per il bene comune. La mia piena solidarietà va a tutto il personale del Gruppo Sportivo Montespaccato e dell’Asilo Savoia, riconoscendo il loro impegno e la loro determinazione a non arretrare di fronte alla violenza. La risposta deve essere unitaria e forte: insieme possiamo garantire un futuro migliore per Montespaccato e per tutti coloro che lo abitano. Alla luce dei fatti avvenuti, voglio esprimere la volontà, da parte nostra come Comune di Roma, di dare ascolto alla proposta del Presidente Massimiliano Monnanni riguardo la sottoscrizione di un patto di comunità per Montespaccato. Questa iniziativa, che Monnanni ha recentemente ribadito, è fondamentale per proteggere e sostenere il lavoro svolto per il quartiere e per garantire che i risultati ottenuti non vengano vanificati. È il momento di passare dalle parole ai fatti, e ci impegniamo a lavorare insieme per rendere concreto questo patto, affinché Montespaccato possa continuare a crescere nella legalità e nella solidarietà”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.