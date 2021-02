Assalto a spiagge e ristoranti del Litorale - Terzo Binario News

Code anche su A12 e Aurelia

La domenica primaverile del 21 febbraio ha indotto i cittadini a gustarsi pranzi e passeggiate sul Litorale Nord.

Solo che appena ieri il governatore Zingaretti è stato costretto a dichiarare la zona rossa a pochi chilometri da qui ovvero a Colleferro e Carpineto Romano.

Tantissime le persone, richiamate dal sole e dalla temperatura oltre i 15 gradi, che si sono riversate su Ostia, Fiumicino, Fregene Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia.

Affari d’oro per i locali di ristorazione oltre che stabilimenti e chioschi, con servizi di gastronomia, su tutta la costa, con preferenze per i tavolini all’aperto e in riva al mare.