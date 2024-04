Asl Roma 3, al Grassi di Ostia un nuovo Open Day Sala parto • Terzo Binario News

“Conoscere il consultorio familiare” il titolo dell’incontro

Dopo il grande consenso raggiunto nelle edizioni precedenti in termini di partecipazione, proseguono gli appuntamenti per gli Open Days Sala Parto promossi dalla Asl Roma 3 e dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia.

Il nuovo incontro dal titolo “Conoscere il consultorio familiare” è fissato per mercoledì 24 aprile dalle ore 10 alle ore 13 nell’aula Sinibaldi dell’ospedale e vedrà la partecipazione di ginecologi, ostetriche, pediatri e infermieri.

“Gli Open days sono un’occasione per esporre le prestazioni offerte dalla nostra Asl e per creare importanti momenti di condivisione. I neogenitori hanno l’opportunità di incontrare un’equipe di professionisti ed essere supportati nel percorso che si apprestano a vivere. Questo incontro, in particolare, approfondirà il tema dei consultori familiari, che sono un punto di riferimento territoriale, soprattutto per quanti vivono una condizione di vulnerabilità e fragilità” – spiega Francesco Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“ll punto nascita del nostro ospedale ha diversi elementi di forza: dal ricovero in equipe all’assistenza rispettosa della fisiologia della mamma in sala parto, dalla partoanalgesia ai metodi non farmacologici per il controllo del dolore per citarne alcuni. Gli incontri pensati per gli Open Days, che in passato hanno già registrato numerose partecipazioni, sono un’occasione per mostrare più nel dettaglio quanto abbiamo da offrire nelle fasi dell’assistenza” – spiega Mario Ciampelli, Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia del Grassi.

Durante l’appuntamento saranno esposte le prestazioni offerte dalle varie figure professionali presenti sul territorio e saranno affrontati diversi temi come lo spazio neomamma, il supporto all’allattamento e quello psicologico.

Il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Grassi prevede percorsi personalizzati, sia ambulatoriali in gravidanza che di assistenza in sala parto, e nuove metodiche di induzione al parto. Ulteriori informazioni sulla struttura sono disponibili nella sezione specifica sul sito dell’Asl Roma 3.