Biodigestore a Civitavecchia, "maggioranza unita" • Terzo Binario News

Sulla vicenda del biodigestore, le forze politiche di maggioranza ritengono opportuno precisare che non esiste alcuna spaccatura all’interno dell’Amministrazione comunale e della maggioranza di Civitavecchia.

La posizione della maggioranza è chiara e condivisa con la città: Civitavecchia ha già espresso la propria contrarietà al biodigestore attraverso un Ordine del Giorno approvato in Consiglio comunale, e l’Amministrazione comunale ha rappresentato questa linea anche nelle sedi istituzionali competenti.

La presenza in Città Metropolitana dell’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini e del Consigliere Comunale Ismaele De Crescenzo, Presidente della Commissione Ambiente, è avvenuta su mandato del Sindaco e a rappresentare l’intera maggioranza. Non si è trattato, dunque, dell’iniziativa di una singola forza politica o di una componente isolata, ma della naturale prosecuzione di una posizione assunta unitariamente a livello cittadino.

Allo stesso modo, non esiste alcuna divisione nella maggioranza né sulla vicenda del biodigestore né su quella della discarica. Su entrambi i temi la linea politica e amministrativa resta una sola: tutelare il territorio, difendere la salute dei cittadini e impedire che Civitavecchia continui a essere considerata un’area sulla quale scaricare impianti e servitù ambientali.

Comprendiamo che, su questioni così delicate, possano emergere letture diverse e anche interpretazioni giornalistiche legittime. Tuttavia riteniamo utile ristabilire un dato politico semplice: la maggioranza è unita e continuerà a muoversi in modo coerente nelle sedi istituzionali, nel rispetto dei ruoli e degli equilibri tra i diversi livelli di governo.

L’auspicio è che non si dia adito a contrapposizioni artificiali. La priorità resta arrivare a una soluzione chiara e responsabile, coerente con gli indirizzi già espressi da Civitavecchia e con l’esigenza di proteggere l’ambiente, la salute pubblica e la qualità della vita della comunità.

Partito Democratico Civitavecchia

Movimento 5 Stelle Civitavecchia

Alleanza Verdi e Sinistra Civitavecchia

Demos Civitavecchia

Lista Civica