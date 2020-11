Ascani annuncia l'arrivo di fondi da Città Metro per Ladispoli - Terzo Binario News

“Questa mattina il capogruppo del PD, Federico Ascani, ha annunciato nuovi contributi per Ladispoli dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

In arrivo un nuovo finanziamento che consiste in 100.000 € di contributi per le scuole secondarie di secondo grado della Città di Ladispoli.

Inoltre, si sta lavorando (prossimi giorni) per 200.000 € di contributi aggiuntivi a quelli già stanziati per la ciclopedonale che collegherà Ladispoli e Cerveteri, presso la Palude di Torre Flavia.

Un ringraziamento anche al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, anche lui come Federico Ascani, consigliere metropolitano.

Non è la prima volta che la Città Metropolitana è vicina alla Città di Ladispoli. Molti ricorderanno i fondi (140.000 €) destinati al Settore della difesa ambientale: lavori di manutenzione del depuratore oppure il Settore dell’Igiene urbana, con possibili benefici anche per la tariffa Tari.

E prima ancora quelli per il collettore fognario (circa un milione di euro) tra i fiumi Vaccina e Sanguinara, importantissima opera per separare le acque chiare dalle acque scure.

Una serie di contributi che rafforzano l’importanza della rappresentanza politica del territorio nelle istituzioni, non solo per un’ interlocuzione diretta ma per le reali ricadute positive a livello cittadino.

Ascani ha annunciato le novità in diretta a Centro Mare Radio”.

Pd Ladispoli