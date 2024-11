Arrivare in aereo in Costiera? Sì grazie! Ecco come organizzare un breve soggiorno • Terzo Binario News

Sono 2800 i passeggeri che in un solo giorno sono atterrati all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Un nuovo record, raggiunto 1° novembre scorso dal piccolo scalo, riaperto l’11 luglio, che, grazie alla sua posizione, tra Bellizzi e Pontecagnano, veicola il turismo diretto in Costiera e non solo.

Numerose le tratte internazionali che questo aeroporto si è aggiudicato una dopo l’altra, garantendo un grande afflusso di turisti stranieri (il 76% di chi atterra qui è partito dall’estero) in estate ma non solo. Il fatto che gli arrivi siano in costante crescita, nonostante l’alta stagione sia lontana, dimostra come questo bellissimo angolo della nostra Penisola sia in grado di attrarre anche in bassa stagione.

Al di là della bella notizia, occorre aspettarsi un cambiamento che, probabilmente, è già in atto: se la Costiera si raggiunge comodamente in aereo, quindi in meno tempo e più agevolmente, è possibile che i turisti optino sempre più spesso, oltre che per le vacanze lunghe estive, anche per dei brevi soggiorni durante ogni periodo dell’anno.

La domanda nasce, allora, spontanea: la Costiera è pronta a questo tipo di turismo? La risposta è altrettanto spontanea: sì. lo è!

Non solo perchè si tratta di un territorio che offre molto in tutti i periodi dell’anno, grazie alle attrazioni culturali, storiche, enogastronomiche, oltre che naturalistiche, ma anche perchè sempre più realtà locali lavorano per aiutare i turisti a visitare in modo agevole e veloce la Costiera Amalfitana.

Ecco che riferimenti editoriali come la guida di Costieraamalfitana.com diventano alleati fondamentali per chi organizza un soggiorno in Costiera e non ha tempo e voglia di organizzare il soggiorno in modo autonomo. Questa guida, in particolare, fornisce al turista molti spunti per visitare Amalfi in un giorno, ma Costieraamalfitana. com è un portale che mette a disposizione moltissimi contenuti che, come questo, sono scritti da chi la Costiera la conosce e la vive ogni giorno. Sarà, così, possibile visitare i must di queste bellissime località e, a seconda del tempo che si ha a disposizione, anche scoprire qualche chicca insolita, proprio come se si fosse accompagnati da persone del posto.

Trovare le migliori spiagge, andando a colpo sicuro, scegliere i ristoranti imperdibili, senza perdere ore a leggere tutte le recensioni, e scoprire come muoversi tra i vari borghi, senza rischiare di restare imbottigliati nel traffico o di non trovare parcheggio, sono le basi necessarie ad un turista che vuole vivere solo il bello della Costiera Amalfitana, senza lo stress derivante dall’improvvisazione