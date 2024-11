Il lusso accessibile dei profumi arabi • Terzo Binario News

I profumi arabi esistono già da anni, ma solo recentemente stanno diventando di tendenza anche in Italia. Fra i tanti meriti della loro popolarità, vi è la possibilità di possedere un profumo lussuoso ma economico al tempo stesso.

Profumeria araba: i tanti pregi che la rendono lussuosa

La profumeria araba nasce come sottocategoria della profumeria artistica, con la quale ha molti punti in comune. Entrambe, infatti, si discostano dalla tradizionale profumeria sintetica, scegliendo di concentrarsi su creazioni olfattive uniche e di alta qualità, preferendo gli ingredienti naturali a quelli creati in laboratorio.

A queste caratteristiche risponde un altro genere di profumeria, quella dei profumi di nicchia, e infatti non sarebbe possibile parlare dei profumi con note orientali senza riferirsi all’esclusività e alla ricercatezza tipiche della profumeria di nicchia.

I profumi arabi, così come tutti i tipi di profumi di nicchia, vengono realizzati in seguito ad un’accurata ricerca della qualità delle materie prime. Tutti gli ingredienti che la profumeria araba sceglie di utilizzare nella creazione delle proprie fragranze sono selezionati con attenzione, fino a ritrovare la qualità più pregiata e più preziosa.

Inoltre, i nasi profumieri che realizzano fragranze arabe tengono estremamente conto della piramide olfattiva, e cioè cercano di utilizzare materie prime che ben si amalgamano tra di loro, fino a comporre le note di testa, le note di cuore e le note di fondo più apprezzate e persistenti.

Il risultato di questa ricerca è la nascita di composizioni originali, frutto della totale libertà d’espressione dei maestri profumieri che non aspirano a rivolgersi ad un commercio di massa, ma preferiscono conquistare un pubblico di appassionati e di veri intenditori delle fragranze lussuose.

I profumi di nicchia e i profumi arabi non seguono le tendenze del momento, eppure diventano essi stessi un trend irrinunciabile, come raccontato dall’esperienza tutta italiana dell’e-commerce di profumi arabi Oriental Dream. Quelli arabi sono piccole opere d’arte da indossare sulla pelle, sono espressione di un certo tipo di lusso che soltanto il gioiello più prezioso riuscirebbe ad equiparare.

Obiettivo della profumeria araba è, infatti, quello di facilitare l’espressione di sé, della propria personalità, del proprio carisma e dell’anima più autentica di chi sceglie di indossarla. Non vuole mettere tutti d’accordo, ma vuole farsi amare da quel tipo di pubblico che non cerca altra forma di espressione se non quella di qualità.

Profumi arabi di lusso: sì, ma quanto costano?

Alla luce di queste caratteristiche, è facile pensare che i profumi arabi siano dei prodotti molto cari a cui difficilmente tutte le tasche possono accedere. E non ci sarebbe da stupirsi, vista la pregiata ricerca e rarità degli ingredienti utilizzati e l’originalità delle composizioni che inevitabilmente fanno lievitare il costo della fragranza.

Ma anche in merito alla questione economica, i profumi arabi riescono a sapersi distinguere e ad attirare tutte le attenzioni che meritano. Sono tante le persone che, per troppo tempo, non si sono avvicinate alla profumeria araba ritenendola un lusso che non potevano permettersi. Ed è a questo proposito che arriva la novità, il cambio di rotta di una credenza ormai errata.

Nasce così l’idea in Italia della profumeria online che ha reso il lusso accessibile a tutti e tutte. I profumi arabi su OrientalDream, infatti, sono venduti a prezzi molto competitivi rispetto ai profumi di nicchia e artistici che si trovano in vendita nelle profumerie fisiche. Perché sì, è vero che non si sbaglia quando si pensa che i profumi arabi sono spesso molto costosi perché sono così lussuosi e rari, ma è anche vero che grazie alla possibilità di acquistarli su un e-commerce specializzato, che raccoglie tutti i migliori brand di profumeria araba, i costi diventano molto più accessibili.

Oggi nessuno deve rinunciare a vivere un’esperienza di lusso, merito dei prezzi competitivi di Oriental Dream. Un esempio? Se ne possono fare moltissimi, e forse basterebbe dire che sul portale c’è una sezione con i prodotti in sconto e le offerte speciali a cui poter accedere per non lasciarsi scappare opportunità di acquisto davvero vantaggiose. Ma è importante sottolineare che la profumeria online ha pensato proprio a tutti, selezionando profumi che rientrano in ogni fascia di prezzo.

Ci sono profumi arabi che non superano i 16€, come la fragranza Raghba Wood Intense del brand Lattafa Parfumes, della famiglia degli orientali legnosi gourmand, un profumo avvolgente che si intreccia in un labirinto di note orientali intriganti. Sono moltissimi i profumi che si aggirano intorno ai 20€, e qui se ne potrebbero citare alcuni tra i più acquistati, come le tante collezioni Lattafa o Swiss Arabian, due brand che hanno pensato alla creazione di fragranze per uomo, per donne e unisex che abbracciano quasi tutte le famiglie olfattive.

Chi vuole spendere un po’ di più, può optare per la fascia di prezzo 30-50€ e acquistare il profumo Lattafa Pride Hala, per citarne uno, una miscela lussuosa e piccante tra le più acquistate, che esalta l’individualità e l’unicità di chi la indossa.

Per un’esperienza di lusso pur sempre accessibile ma un po’ più audace, si può guardare alla fascia di prezzo 70-150€, cifra che non si supera mai su questa affermata profumeria online, e scegliere, ad esempio, fragranze come Junoon di Al Haramain, un profumo unisex dalle note floreali talcate, o Club de Nuit Milestone di Armaf, anche questa una fragranza unisex, ma della famiglia dei floreali legnosi.