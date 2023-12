Arriva il tutor sulla strada dell'Acquetta a Tarquinia • Terzo Binario News

Il comune di Tarquinia ha decisi installare un sistema Tutor di rilevamento della velocità sulla strada dell’Acquetta nella periferia sud della cittadina.

Qui sotto uno stralcio della delibera di giunta che dà il via libera alla realizzazione sistema di “rilevazione bidirezionale della velocità media”.

“La Strada Vicinale dell’Acquetta, in quanto complanare all’autostrada A12, è diventata una alternativa importante per gli automobilisti alla suddetta autostrada e per giungere alla S.S Aurelia 1 Bis da Tarquinia e viceversa, e per detti motivi presenta un elevato flusso veicolare caratterizzato da velocità sostenuta, complice

soprattutto la sua conformazione plano-altimetrica che presenta tratti rettilinei estesi.

La strada presenta inoltre diverse curve a scarsissima visibilità e la velocità sostenuta è stata appurata dai controlli occorsi negli anni, tra le altre cose in questa strada sono stati effettuati controlli della velocità calendarizzati dalla Prefettura di Viterbo ed in tali occasioni gli operatori hanno riscontrato numerose infrazioni al Codice della Strada e che un altro fattore di rischio risiede nel fatto che la suddetta strada è transitata da macchine operatrici, trattori e mezzi agricoli in generale che la percorrono per raggiungere i poderi agricoli che la costeggiano e inoltre la strada è frequentata da podisti e ciclisti.

La possibilità di installare il Sistema bidirezionale di rilevazione di velocità media è stata attentamente valutata ed infine scelta, poiché l’utilizzo di altri sistemi di rilevazione che prevedano la contestazione immediata risultano difficili

da porre in essere vista la conformazione della strada, che presenta pochi punti idonei a garantire la fermata senza cagionare rischio agli altri utenti della strada;

CHE è possibile l’installazione di un Sistema che preveda l’utilizzo già da subito in modalità presidiata in attesa di rilascio di eventuale Decreto Prefettizio, che consenta di adoperarlo senza presenza fisica degli operatori preposti;

Pertanto è stato più idoneo l’utilizzo di un sistema di rilevazione della velocità media rispetto ad una postazione fissa di autovelox sia perché più consono alla conformazione plano-altimetrica della Strada sia perché rilevando la velocità

media sull’intero tratto, risulterebbe meno impattante a livello sanzionatorio rispetto alla strumentazione autovelox pur garantendo la sicurezza e la prevenzione sull’intera arteria stradale”.