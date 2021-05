Ardita: "Con l'accozzaglia sinistrorsa di Grando non ci sto" e si dimette da commissario Fdi - Terzo Binario News

“Ho tenuto fuori Fratelli d’Italia dalle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione del sindaco”

Giovanni Ardita rimette la nomina di commissario Fdi di Ladispoli. La decisione è scaturita dall’ingresso del centrosinistra nella giunta Grando.

Inoltre il partito della Meloni ha un’altra grana da risolvere: quella legata ai consiglieri Daniela Marongiu e Renzo Marchetti eletti con Fdi ma fedelissimi a Grando anche adesso che il partito è uscito dalla maggioranza

“Seguendo i principi di Giorgia Meloni io con l’ accozzaglia fatta dal sindaco Grando allargando la maggioranza al centro sinistra non ci sto! Sono pronte ed inviate le mie dimissioni da commissario FDI Ladispoli in quanto io a differenza di altri non voglio tradire il popolo della destra che ci ha dato fiducia nel 2017.

Io con io con i faccendieri della politica che non hanno nessun ideale di politica e che pensano solo ai loro beceri affari di famiglia non voglio avere nulla a che fare.

Nella veste di commissario FDI con orgoglio e fede al partito ho tenuto fuori Fratelli d’ Italia da tutte le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione Grando.

Se noi siamo veramente il partito che mette avanti prima gli gli ideali alle poltrone non possiamo stare in una coalizione che si sta allargando al centro sinistra.

Sia ben chiaro: quando una condivisione politica è fatta per il bene della città per fare una scuola un ponte o un ospedale ben venga. Se invece quello che ti unisce sono degli interventi commerciali ed urbanistici ad personam, questo non è il bene della città bensì faccendieri della politica dove io non mi riconosco”.

Giovanni Ardita