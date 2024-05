Approvati congedo mestruale e carriera alias al Paciolo di Bracciano • Terzo Binario News

La Rete degli Studenti Medi: «Avanti, per una scuola più inclusiva»

“Ieri all’Istituto «Luca Paciolo» di Bracciano sono stati approvati all’interno del Consiglio d’Istituto i regolamenti per il Congedo Mestruale e per la Carriera Alias.

Si tratta di una scelta che, così come in centinaia di altre scuole all’interno del nostro paese, ha come obiettivo principale quello di rendere la scuola un luogo inclusivo e a misura di student3.

Il congedo mestruale permette di avere una deroga dal numero assenze di massimo 2 giorni al mese per l3 student3 affett3 da dismenorrea e/o patologie legate al ciclo mestruale, in modo che non influisca sul monte orario massimo.

La Carriera Alias, invece, è un profilo alternativo e temporaneo dedicato alle persone in transizione di genere, che permette di sostituire dentro la propria scuola il nome anagrafico con quello adottato fino all’uffciale rettifica anagrafica.

«Si tratta di un grande passo avanti all’interno del nostro territorio» spiega Simone Montori, Coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Bracciano, «una scelta, quella dei rappresentanti degli studenti, che attraverso queste due modifiche renderà l’Istituto Paciolo una scuola attenta alle necessità della comunità studentesca».

IL COORDINATORE TERRITORIALE

SIMONEMONTORI