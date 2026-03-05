Aperte le iscrizioni al Monte Grappa Festival 2026 di Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accogliere la seconda edizione del Monte Grappa Festival 2026, la rassegna di musica, arte e cultura che animerà il centro storico dal 1° maggio al 23 agosto 2026.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa ideata e organizzata dagli esercenti di Via Montegrappa torna con un programma ampliato e una visione ancora più strutturata:

valorizzare il centro storico attraverso la cultura, la partecipazione giovanile e interventi concreti di rigenerazione urbana.

Un contest musicale su larga scala

Cuore della manifestazione sarà il Monte Grappa Music Contest, competizione a iscrizione gratuita e aperta a band e musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La seconda edizione prevede:

72 band partecipanti

50 serate di programmazione

Eliminatorie con voto popolare

Quarti di finale, semifinali e finale con giuria tecnica

10.000 euro di premi complessivi

Le serate musicali si svolgeranno ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 19:00 fino a mezzanotte, trasformando Via Montegrappa in un palcoscenico urbano dedicato alla musica emergente e alle cover band nazionali.

Durante il festival, Via Montegrappa ospiterà anche mercatini di artigianato e creatività, con la presenza di espositori e artigiani locali che contribuiranno ad animare il centro storico e a rendere l’area pedonale un luogo di incontro, cultura e socialità.

Rigenerazione urbana e arte pubblica

Accanto alla programmazione musicale, il Festival proseguirà il percorso di riqualificazione avviato nel 2025, con nuovi interventi di arredo urbano e installazioni artistiche.

Il progetto prevede:

Realizzazione di murales su pannelli amovibili

Installazioni artistiche permanenti

Panchine e arredi urbani decorati

Installazione di fioriere e interventi di verde urbano

Decorazione artistica di saracinesche

Un programma che coinvolgerà artisti locali e giovani del territorio, contribuendo a rafforzare l’identità culturale della zona pedonale di Via Montegrappa.

Solidarietà e ospiti nazionali

Durante le serate saranno organizzate raccolte fondi a sostegno dell’associazione “In the Clouds”, impegnata nella diagnosi precoce del tumore al seno.

Gli organizzatori stanno inoltre lavorando alla definizione di un evento speciale con un ospite del panorama musicale nazionale nel mese di luglio.

Un progetto per la città

Il Monte Grappa Festival si propone come modello di collaborazione tra attività commerciali, artisti e istituzioni, con l’obiettivo di:

Rafforzare l’attrattività turistica del centro storico

Incentivare la partecipazione culturale

Generare indotto economico per le attività locali

Promuovere Civitavecchia come polo culturale estivo

Il progetto è stato presentato all’Amministrazione Comunale per il sostegno istituzionale e organizzativo necessario alla realizzazione della seconda edizione.

Apertura iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Monte Grappa Music Contest 2026.

La partecipazione è gratuita e aperta a band e musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.