Anziana reagisce alla rapina: malvivente con un morso le stacca il dito • Terzo Binario News

Ha reagito al tentativo di rapina. E il malfattore, con un morso, le ha staccato la terza falange del dito. È successo quaranta minuti dopo la mezzanotte di lunedì 10 luglio in via Enrico Fermi, zona Villa Adriana, a Tivoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio. Secondo quanto appreso, la donna di 76 anni stava rientrando a casa. A un certo punto, è stata avvicinata da un soggetto, che ha cercato di strapparle la borsa. La vittima ha opposto resistenza. E infine il morso.

Indagini in corso. L’anziana, vista le lesioni, è stata trasportata in ospedale in codice azzurro. Il dito, al momento, non è stato ritrovato.

c.b.