Annullato il presepe vivente di Cerveteri - Terzo Binario News

“Purtroppo, il Presepe Vivente di Cerveteri, evento simbolo della cultura e della tradizione della nostra città, è annullato a causa delle nuove normative anti-covid.

In molti in questi giorni mi avete chiesto informazioni in merito, segno dell’alto valore di questa rappresentazione.

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che da subito avevano iniziato a lavorare per realizzare il presepe: la Parrocchia Santa Maria Maggiore, i Rioni, i Volontari del Presepe e le tantissime persone che con passione si erano messe a disposizione. Un ringraziamento speciale alla nostra Assessora Federica Battafarano che quest’anno aveva ottenuto un importante finanziamento regionale proprio per il Presepe Vivente”.

Alessio Pascucci

PS: da ieri, lunedì 3 gennaio il Lazio è tornato ad essere ZONA GIALLA. Raccomandiamo pertanto la massima prudenza.