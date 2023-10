Allumiere, l’incontro della dottoressa Mirella Trotti fa il pieno di consensi • Terzo Binario News

L’evento, organizzato dal movimento Snoq, ha ottenuto un ottimo consenso di pubblico

“Cara amica ansia”. Questo il titolo dell’incontro che, sabato scorso, ha richiamato all’auditorium di Allumiere tantissimi curiosi. L’evento, presentato dalla Professoressa Brunella Franceschini ed introdotto dalla Professoressa Tiziana Cimaroli, è stato tenuto dalla dottoressa Mirella Trotti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, non nuova a questo tipo di divulgazioni organizzate dal movimento femminista “Se non ora, quando”. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, stavolta lo Snoq ha deciso di proporre come tema l’ansia, un disturbo che affligge molte persone di target diversi.

La Trotti è stata come sempre molto chiara non solo nell’affrontare il problema, ma anche nell’individuare tutte le possibili soluzioni, ottenendo molti complimenti in presa diretta e anche molti likes, visto che la diretta Facebook dell’evento, trasmessa da Piero Monaldi, ha raggiunto oltre 1300 visualizzazioni.

“Davvero un ottimo risultato – commentano le organizzatrici – che però non ci stupisce più di tanto, dal momento che la dottoressa Trotti è sempre una garanzia. Non è da tutti saper essere chiari e concisi, ma lei ha un modo particolare di arrivare dritta al punto e al cuore del discorso in maniera immediata e mantenendo sempre alta l’attenzione dei presenti. L’abbiamo voluta ancora una volta con noi perché una professionista del suo calibro può essere un valido supporto per chiunque possa averne bisogno e siamo certe di aver colpito nel segno”.

Il movimento ha poi voluto ringraziare, oltre a Piero Monaldi, l’Amministrazione Comunale, “Orographic” di Vittorio Capolonghi, “L’Antico Forno” di La Bianca, gli “Amici della Musica” e ai tanti cittadini intervenuti.