Allumiere, al Museo Civico tante "Trame colorate" • Terzo Binario News

Ad Allumiere il laboratorio di tessitura “Trame Colorate”, a cura dell’archeologa Francesca Regina. Questo affascinante evento avrà luogo domenica 24 Settembre 2023, presso il Museo Civico Klitsche de la Grange, situato nell’incantevole Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Organizzato in collaborazione con il Comune di Allumiere, Mak, Lazio Crea, Regione Lazio e Incontrarte, il laboratorio promette di essere un’esperienza coinvolgente e creativa per

La tessitura è un’arte antica che ha una lunga storia in Italia, in particolare nel Lazio. È una forma d’arte che ha attraversato le epoche, creando connessioni tra passato e presente. “Trame Colorate” è un’opportunità straordinaria per esplorare questa tradizione artigianale e scoprire i segreti dell’arte tessile.

Francesca Regina è una rinomata archeologa che ha dedicato la sua vita a studiare la storia e la cultura dell’antica Roma. Ha anche un profondo interesse per le arti tradizionali, inclusa la tessitura. Con la sua passione per la storia e l’arte, ha creato un laboratorio che unisce abilmente la tradizione tessile con l’apprezzamento della storia.

Il laboratorio “Trame Colorate” offrirà ai giovani partecipanti l’opportunità di immergersi nell’arte della tessitura. Durante l’evento, i ragazzi saranno guidati da esperti artigiani nella creazione di pezzi tessuti unici. Saranno disponibili telai, filati colorati e tutto il necessario per creare un proprio capolavoro tessile.

“”Trame Colorate” è un’attività aperta ai bambini dai 6 ai 12 anni.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse organizzazioni. Il Comune di Allumiere, Mak Lazio Crea, la Regione Lazio e Incontrarte.

L’evento “Trame Colorate” è aperto a tutti, ma è consigliabile prenotare al 0766967793

“Trame Colorate – Laboratorio di Tessitura” promette di essere un evento straordinario che combina tradizione, creatività e cultura. Sotto la guida esperta di Francesca Regina e con il supporto di organizzazioni locali, questa esperienza tessile rappresenta un’opportunità unica per imparare, creare e connettersi con la ricca storia di Allumiere. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario il 24 Settembre 2023, dalle 10.00 alle 12.00, al Museo Civico Klitsche de la Grange – Palazzo della Reverenda Camera Apostolica.