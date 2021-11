Allerta meteo arancione sul Lazio - Terzo Binario News

Tempo in peggioramento sul Lazio.

Nel bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, le condizioni meteo sulla Regione sono infatti destinate a peggiorare nelle ore del pomeriggio di oggi, venerdì 26 novembre.

Da giallo, il colore dell’allerta sale infatti all’arancione.

Amministrazioni comunali, Comandi di Polizia Locale e Protezione Civile dunque già allertati per il proseguo della giornata che non si paventa affatto facile, soprattutto per quanto riguarda gli interventi nel territorio.

Già ieri la giornata è stata piuttosto difficile, con copiosi allagamenti sia a Roma che sul Litorale.