Nuova alleanza tra la Asl Roma 4 e il mondo del volontariato del territorio sottoscritta alla Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

Nasce una nuova alleanza tra la ASL Roma 4 e il mondo del volontariato del territorio. È stato infatti firmato un protocollo d’intesa che coinvolge oltre 60 associazioni provenienti dai quattro distretti sanitari dell’azienda, con l’obiettivo di rafforzare la rete dell’assistenza territoriale e costruire un modello sempre più integrato tra sanità e sociale.

La sottoscrizione dell’accordo si è svolta presso la sede della Fondazione Cariciv e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo della sanità di prossimità previsto dal PNRR. Il protocollo punta infatti a creare una collaborazione strutturata tra Terzo Settore, Case di Comunità e Ospedali di Comunità, favorendo percorsi condivisi di supporto, assistenza e presa in carico dei cittadini, con particolare attenzione alle persone più fragili.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata il direttore generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, che ha ringraziato le associazioni aderenti per la disponibilità e per il lavoro di collaborazione avviato fin dalle prime fasi del progetto.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere a sistema competenze, esperienze e presenza capillare sul territorio, costruendo una rete stabile capace di affiancare i servizi sanitari e migliorare la qualità dell’assistenza.

Nei prossimi mesi il protocollo sarà tradotto in convenzioni operative attraverso percorsi di coprogettazione e manifestazioni di interesse, strumenti che consentiranno alle associazioni di partecipare attivamente alle attività dell’assistenza territoriale.

Tra le associazioni firmatarie figurano realtà impegnate nella salute mentale, nella disabilità, nel sostegno alle famiglie, nell’assistenza ai pazienti e nel volontariato sanitario e sociale, a conferma della volontà di creare una rete ampia e condivisa a servizio del territorio della ASL Roma 4.

Alla firma erano presenti anche i direttori di distretto Maria Cristina Serra, Giacomo Furnari e Alessandra Petruio.