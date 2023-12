Alla Sala Gurrado della Fondazione CaRiCiv la Fidapa Civitavecchia presenta il libro di Valeria Cospito • Terzo Binario News

Martedì 12 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione CaRiCiv. di Via Risorgimento, la sezione di Civitavecchia della Fidapa BPW Italy, presieduta da Laura Maria Gurrado, presenterà il romanzo SANGUE IN PINETA E DELITTI IMPUNITI, Aletti editore, della scrittrice Valeria Cospito. Sarà presente l’autrice con la quale dialogherà Caterina Battilocchio.

Il romanzo inizia con la descrizione di un’aggressione avvenuta a Taranto negli anni ’60 ai danni di una comitiva di giovani appartatisi di notte in una pineta, dove una ragazza è barbaramente violentata e il suo fidanzatino, nel tentativo di difenderla, è accoltellato a morte….

Valeria Cospito nasce a Taranto, città pugliese da lei spesso ricordata in più scritti per il suo temperamento nostalgico. Laureatasi in “Filosofia e Storia” presso “La Sapienza” di Roma, ha poi esercitato l’insegnamento in varie località d’Italia coltivando, al contempo, la passione per l’attività letteraria. Si è sempre ispirata a emozioni e fatti della propria esistenza o cronache di attualità e interesse comune. Dando spazio alla sua creatività, protesa al cambiamento, ha evidenziato situazioni e stati d’animo in continua evoluzione e trasmesso messaggi significativi. Recentemente, valori quali la giustizia, la tutela del cittadino, l’applicazione corretta delle leggi, la lotta contro la violenza alle donne, hanno motivato il suo interesse per la giallistica.

Ha pubblicato racconti, romanzi ed anche poesie, vincendo numerosi concorsi letterari.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione di martedì.