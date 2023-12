Fl5, arrivato il nuovo orario ma senza variazioni • Terzo Binario News

Dal Comitato Pendolari piuttosto fanno presente che le variazioni ci possono essere per lavori sulla linea

Entrato in vigore l’orario ferroviario invernale 2024 della Fl5. Questo sarà valido fino a sabato 8 giugno 2024.

Per quanto riguarda la linea FL5, non sono previste variazioni per i servizi attualmente offerti.

Ulteriore informazione che arriva dl Comitato Pendolari: alcuni treni regionali e lunga percorrenza circolanti sulla FL5 possono subire variazioni temporanee di orario a causa di lavori in linea.

Per maggiori dettagli, consultate i canali ufficiali di Trenitalia.