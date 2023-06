Al Rifugio degli Elfi a Cerveteri arriva "Joker - il volto dietro la maschera" • Terzo Binario News

Mercoledì 21 giugno, alle ore 18.00, Il Rifugio degli Elfi di Cerveteri ospiterà la presentazione del libro “Il Joker – Il volto dietro la maschera” di Maria Cristina Locuratolo. Interverranno Angela Cristofaro e Stefano Sassu della casa editrice AG Book Publishing.

Un saggio che analizza la figura del Joker partendo dal protagonista dei fumetti, ne esplora le origini misteriose ed esamina le rappresentazioni del clown in tutte le sue declinazioni, in varie epoche e culture. Ampio spazio viene dato alle interpretazioni sul piccolo e grande schermo, in particolare al confronto fra tre film – “Batman” (1989) di Tim Burton, “Il Cavaliere Oscuro” (2008) di Christopher Nolan e “Joker” (2019) diTodd Phillips – che hanno arricchito il personaggio di nuove sfumature, donandogli uno spessore umano e psicologico. Viene, inoltre, mostrato come ogni evoluzione del Joker segua quella del suo tempo e dica molto di noi e della società in cui viviamo.

Maria Cristina Locuratolo è nata a Bitonto (BA) nel 1980. Laureatasi in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA con una tesi dal titolo “La fiaba gotica nel cinema di Tim Burton”, ha conseguito successivamente un diploma in Critica Cinematografica grazie a uno stage organizzato dai “Cahiers du cinéma”, storica rivista francese sulla Settima Arte. È giornalista e collabora con redazioni televisive e diverse testate cartacee e on line. Per AG Book Publishing, ha pubblicato la monografia «I mondi eterogenei di “Nightmare Before Christmas” e “La sposa cadavere” di Tim Burton».

Per informazioni: Il Rifugio degli Elfi – tel. 06 994 3140