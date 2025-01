Al presepe vivente di Tarquinia tornano i Re Magi a dorso di cammello • Terzo Binario News

Il presepe vivente di Tarquinia si prepara a offrire l’esperienza più suggestiva.

Il 6 gennaio, alle 16,30, i Re Magi dalla Barriera San Giusto percorreranno a dorso di cammello le vie del centro storico, per un’atmosfera magica e coinvolgente. La rappresentazione, che aprirà i cancelli alle 17, farà immergere i visitatori nell’antica Betlemme, con centinaia di figuranti in costume che daranno vita a momenti di grande fascino, tra artigiani, pastori, botteghe, la via dei lebbrosi e la corte di re Erode.

I Re Magi, i tre saggi provenienti dall’Oriente, saranno protagonisti di una delle scene più spettacolari della rievocazione, sfilando maestosi sui cammelli fino alla Natività e portando i doni a Gesù bambino, che ha il volto della piccola Lucia.

Le persone potranno ammirare la bellezza del fastoso corteo e rivivere le tradizioni, mentre gli spettacoli dal vivo, tra cui danze ed esibizioni con il fuoco, renderanno ancora più indimenticabile la visita.

Non mancheranno lungo il percorso le degustazioni enogastronomiche, con i prodotti del territorio, e gli animali della fattoria per la felicità dei più piccoli. Il presepe vivente è dedicato a Giulio Cosimi “Bagada”, recentemente scomparso, che per molti anni ne è stato uno dei protagonisti. Il costo del biglietto è di 5 euro. I tagliandi possono essere acquistati alle casse in piazza Giacomo Matteotti o in prevendita online al link https://www.eventbrite.it/e/1109648451389?aff=oddtdtcreator. Per i bambini sotto i 10 anni l’ingresso è gratuito. Patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, la rappresentazione è organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia e in collaborazione con il Comitato quartiere di San Martino.