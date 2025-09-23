Al Museo di Civitavecchia i dieci anni di Book Faces celebrati alla grande con Roberto Cotroneo • Terzo Binario News

Venerdì 19 settembre la Book Faces, in sinergia con il Museo Archeologico di Civitavecchia, ha festeggiato il suo decennale presentando “La nebbia e il fuoco” di Roberto Cotroneo.

Tantissima partecipazione e ammirazione per uno scrittore di altissimo livello come Cotroneo, uno tra gli ospiti più importanti che la Book Faces ha portato a Civitavecchia dopo Daniele Mencarelli, Pupi Avati, Antonella Lattanzi, Marco Buticchi, Massimo Carlotto, Giulia Caminito, Paolo Di Paolo.

Il MANC si è confermato la cornice ideale per un appuntamento speciale con la cultura; un momento reso possibile grazie alla disponibilità e alla professionalità della Direttrice del MANC, la Dottoressa Lara Anniboletti, del Presidente di Book Faces Marco Salomone e di tutti i soci, in particolare i soci onorari Gino Saladini e Anthony Caruana che hanno moderato l’incontro.

«Non potevamo sperare in un luogo migliore dove ospitare Cotroneo e celebrare i dieci anni di attività dell’associazione – ha dichiarato Marco Salomone – Vedere così tante persone presenti è stata una grande gioia. Spero che questa collaborazione con il MANC possa continuare in futuro e rinnovo i miei ringraziamenti alla Direttrice Anniboletti e alla scrittore Roberto Cotroneo per aver accolto il nostro invito».

Entusiasta anche lo stesso Cotroneo, che è rimasto colpito dalla bellezza di Civitavecchia e dall’accoglienza di Book Faces e del MANC. La promessa: tornerà presto per presentare il suo prossimo libro.

Intanto, Book Faces guarda già al futuro: il 10 ottobre presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv sarà protagonista la scrittrice Teresa Ciabatti, per un nuovo appuntamento all’insegna della letteratura e del dialogo con i lettori.