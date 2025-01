Aggressione fra detenuti a Civitavecchia, ad avere la peggio un 69enne • Terzo Binario News

A colpirlo è stato un marocchino, sconosciuti i motivi della lite

Apprendiamo che ieri sera vi è stato una rissa tra detenuti nella casa circondariale NC Civitavecchia , un detenuto italiano, di anni 69 , ferito da un detenuto marocchino – non si conoscono i motivi – Sono accorsi nella sezione aperta tutto il personale in servizio in quanto erano presenti circa 52 detenuti . Attualmente il sovraffollamento di tale struttura è di + 189 detenuti ( 546 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 357). La carenza di polizia penitenziaria è di circa 30 unità.

Istituto, tra l’altro, interessato quotidianamente all’invio di unità del ruolo sovrintendente ed ispettori per espletare servizio di multivideo conferenze nella sede di Viterbo, anch’essa in gravi difficolta, che crea non poche criticità operative interne ai vari reparti.

La Fns Cisl Lazio evidenzia, tra l’altro, la gravissima situazione di sovraffollamento , aggiornata al 29.12.2024 secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della giustizia , degli istituti della regione Lazio indicando solo alcuni tra i quali : NC Rieti +225 ( 520 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 295), CC Regina Coeli + 427 ( 1055 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 628) , CC Viterbo +265 ( 705 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 440), Nuovo Complesso Rebibbia + 385 ( 1555 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 1170) , CC Frosinone +59 ( 576 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 517) e Latina +49 ( 126 detenuti presenti sui posti regolamentari previsti 77).

Criticità si registrano anche nella Giustizia Minorile attualmente si registrano all’IPM ” Casal del Marmo” una presenza di circa 62 minori, rispetto ai detenuti previsti n. 57 ( 47 maschi – 10 donne) .

Resta, purtroppo, gravissima la situazione della carenza di personale di Polizia Penitenziaria nel distretto del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise che è di circa 1000 unità, aggiornata al 17.12.2024 , fonte DAP, e nel Lazio dovrebbe essere di circa 800 unità in meno. Le unità che termineranno il 184° corso Allievi Agenti a livello nazionale sono 1340, di cui previste indicativamente 257 unità ( 175 Uomini e 82 donne ) per il distretto del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, mentre per i minorili a livello nazionale 75 unità ( 50 Uomini e 25 donne ).

Per la Fns Cisl Lazio occorre completare la dotazione organica del corpo di polizia penitenziaria a livello regionale perché solo così si può lavorare in condizioni di sicurezza ottimali e salvaguardare il personale di polizia penitenziaria. Occorre , altresì, mettere in partenza immediatamente quei detenuti che si rendono partecipi di risse cosi come previsto da circolari dipartimentali.