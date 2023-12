“Aggiungi un posto a tavola”, il Natale solidale della Comunità Sant’Egidio • Terzo Binario News

Anche quest’anno a Natale, la Comunità Sant’Egidio sarà al fianco dei più fragili con la campagna solidale “A Natale aggiungi un posto a tavola”.

Fino al 26 dicembre, con una chiamata da rete fissa o un sms da cellulare al numero 45586, è possibile donare il Pranzo di Natale e regali a coloro che ne hanno più bisogno, per far vivere loro il calore di una famiglia in questo giorno speciale.

In una situazione caratterizzata da inflazione alle stelle e beni di consumo sempre più costosi, l’obiettivo della Comunità di Sant’Egidio è quello di mettere a tavola 80mila persone in più di cento città italiane e 240mila nel mondo.