Ad inaugurare TolfArte "Le Capinere Ensemble", cinque incantevoli musiciste • Terzo Binario News

Il concerto d’apertura domani sera alle 21,15 nel giardino della Villa Comunale

di Cristiana Vallarino

Decisamente rispettoso del tema di TolfArte 2023, ovvero “Incanto”, lo spettacolo che domani sera inaugurerà il 19esimo Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico.

Il già suggestivo scenario dell’anfiteatro nella Villa Comunale – Parco Fondazione CARICIV ospiterà, per la prima volta a TolfArte, Le Capinere Ensemble con lo spettacolo musicale “E Lucevan le stelle”.

La scena sarà decisamente “incantevole”, illuminata solo dalle fiammelle 500 candele. Ad esibirsi una versione davvero particolare del Trio Le Capinere, già apprezzato in performance a Civitavecchia e non solo.

Alla formazione originale – Maria Letizia Beneduce, al violino; Fabiola Battaglini, alla fisarmonica, e Sara Cresta, soprano -, si aggiungono altre due musiciste, giovanissime ma preparatissime, Eva Petrignani, al violoncello, e Margherita Dispensa, violino. Le due ragazze sono le figlie, rispettivamente, della Beneduce e della Battaglini.

“Abbiamo creato l’Ensemble – spiega quest’ultima, musicista originaria del Trasimeno ma, dice, civitavecchiese d’adozione grazie alla sua amicizia con Maria Letizia Beneduce – proprio per unire la nostra esperienza alla freschezza delle ragazze, adolescenti, ma che sanno decisamente il fatto loro. Formiamo un quartetto d’archi anomalo, con la presenza della fisarmonica, e quindi anche le musiche che proponiamo sono state tutte ripensate e riarrangiate appositamente da Maria Letizia e me. In poco più di un’ora spazieremo dalla lirica alla romanza e all’operetta, dal musical alle colonne sonore di film. Interpreteremo brani di grandi compositori di musica di scena, come Morricone, Rota o Piovani. Mentre a cantare sarà il soprano ternano Sara Cresta”.

L’audio e le luci dello spettacolo sono di Luca Mecarelli, le foto di Mario Massarotti, le scenografie digitali di Graphis Studio.

Appuntamento domani sera alle 21,15. Ingresso libero.

TolfArte 2023 entrerà nel vivo sabato pomeriggio per proseguire tutta la domenica fino a tarda notte con una ampio ventaglio di appuntamenti, per grandi e piccoli. Gli stand degli artigiani e un’offerta gastronomica variegata grazie ai food truck.