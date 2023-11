Ad Allumiere arriva la "Festa di San Martino" • Terzo Binario News

Organizzata dalla contrada Burò, la festa inizia domani in piazza Gramsci.

Festa di San Martino al via. Domani, ad Allumiere, la Contrada Buro’ invita tutti in piazza Gramsci, dove sarà possibile degustare i vini novelli e i sapori tipici dell’autunno collinare. Ad arricchire il tutto, l’esibizione dei poeti locali, che hanno preparato per l’occasione tutta una serie di poesie a tema sulla bontà del vino, ma anche sul Palio delle Contrade, il must della tradizione allumierasca.

La Contrada Buro’ ringrazia l’amministrazione e quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.