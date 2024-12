Accorpamento scolastico, la Cgil Civitavecchia: "Decisione vigliacca" • Terzo Binario News

La Grilli, segretaria generale FLC: “Ennesimo atto di disprezzo verso il dialogo e le richieste delle parti sociali e delle comunità coinvolte”

“La delibera della Giunta Regionale sul dimensionamento scolastico, approvata nel silenzio delle vacanze natalizie, rappresenta l’ennesimo atto di disprezzo verso il dialogo e le richieste delle parti sociali e delle comunità coinvolte.

Come sempre, decisioni di questa portata vengono prese vigliaccamente in momenti di distrazione generale, ma non da parte nostra.

La FLC CGIL ha da sempre contrastato con coerenza e determinazione il processo di dimensionamento scolastico, sostenendo nelle opportune sedi la propria contrarietà a scelte che impoveriscono le scuole, le comunità e i territori.

È il momento per chiunque voglia seriamente opporsi a queste politiche inaccettabili di unirsi a noi, non solo con roboanti parole, ma con azioni concrete. Non servono lacrime ipocrite versate a posteriori: servono azioni, impegno reale, fatti.

Rivolgiamo quindi un appello a tutte le lavoratrici e i lavoratori, affinché facciano sentire con forza la loro voce al nostro fianco, per ribadire insieme l’assoluta contrarietà a un processo di smantellamento che deve essere fermato.

Non accetteremo mai che il diritto all’istruzione e alla qualità della scuola pubblica venga sacrificato in nome di logiche incomprensibili e dannose”.

Paola Grilli

Segretaria Generale FLC CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo