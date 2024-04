A Tarquinia giornata dedicata alla difesa personale • Terzo Binario News

Manca pochissimo all’iniziativa “Combattiamo La Paura”, un evento gratuito ed aperto a tutti sulla difesa personale, con dimostrazioni dal vivo, simulazioni e spiegazioni: è questa l’ultima iniziativa dell’ETS Il Chinghiale Bianco che si terrà il 26 Aprile, a partire dalle ore 17:00, presso il frantoio Olitar della famiglia Scibilia.

L’iniziativa, ideata da Fabio Gagni, vedrà la collaborazione di atleti di Veteran Box e di Lotus BJJ Viterbo, con la partecipazione di un istruttore specializzato in tecniche di soft control.

Nell’attuale panorama sociale in cui sempre più spesso si parla di femminicidio, bullismo giovanile e fenomeni similari, questo evento vuole porsi come un passo verso il miglioramento sociale su certi temi, sensibilizzando al riguardo e puntando ad una società più equa e paritaria.

Saranno forniti lineamenti di base che permetteranno di poter avere la consapevolezza di tutelarsi e lo stimolo di affrontare un percorso che insegni a difendersi.

Saranno simulate situazioni realistiche di molestie, aggressioni o rapina, mirando ad infondere una più profonda autostima personale nella consapevolezza di essere all’altezza in situazioni spiacevoli.

Al termine, per chi vorrà, si terrà un aperitivo a base di prodotti locali preparato dal frantoio Olitar in collaborazione con varie aziende del territorio, con un contributo di 8 €, nell’ambito del quale sarà anche possibile incontrare a tu per tu gli istruttori e conoscere i volontari de Il Cinghiale Bianco per approfondire le loro iniziative.