A Santa Marinella incontro sulle barriere architettoniche • Terzo Binario News

Al palazzo del Municipio di Via Cicerone, si è tenuto l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e una delegazione dell’Associazione Luca Coscioni.

Dopo i saluti del Sindaco è iniziato un tavolo di lavoro, al quale erano presenti il vicesindaco, Avv. Roberta Gaetani, l’assessore Elisa Mei, i responsabili di settore Finanziario, Urbanistica, Contenzioso e Manutentivo del Comune.

Si è discusso in merito al piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Come ho precisato stamattina, l’interesse di questa amministrazione, da sempre, è quello di lasciare da parte ogni polemica e di lavorare per un territorio che sia inclusivo- ha precisato il vicesindaco Roberta Gaetani– Per tale motivo abbiamo invitato l’Associazione in Comune. Sono certa che sia stato iniziato un proficuo percorso con il fine di raggiungere risultati concreti per la collettività.

Fa amaramente sorridere invece chi, non certo presente all’incontro, si prende dei meriti sui social, non avendo neanche ritenuto a suo tempo necessario e importante prepararsi durante la commissione consigliare”, ha concluso il vicesindaco.

A proposito del PEBA, anche il sindaco Pietro Tidei interviene: “Ripetiamo all’infinito che è doveroso per una società civile non porre una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Tutti i cittadini devono poter vivere la città allo stesso modo”.

“Come più volte abbiamo precisato in diverse sedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche è tra le priorità di questa Amministrazione e lo sarà quando andremo ad intervenire sulla sistemazione ed il rinnovo dell’arredo urbano della città”, ha dichiarato Elisa Mei, assessore al verde e arredo pubblico.