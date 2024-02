A Parco Da Vinci tutto pronto per la più grande festa di Carnevale • Terzo Binario News

Anche quest’anno il Parco Da Vinci ha pensato un carnevale all’insegna dei più piccini: sabato 10 e domenica 11 febbraio, infatti, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, sarà possibile incontrare lungo i grandi viali all’aperto del Da Vinci il Topo Tip e Pinocchio & Freeda. Mascotte di eccezione con cui sarà possibile scattare foto, condividere storie social, giocare e lanciare coriandoli in un clima di festa e tra tante leccornie.

Gli eventi – come tutti quelli del Parco – sono gratuiti e aperti a tutti e hanno come obiettivo quello di coinvolgere il pubblico in un weekend carnevalesco con lo spirito che si ha nello stare “in famiglia”, con semplicità e spensieratezza. Ecco perché, ai grandi brand che il Da Vinci offre per lo shopping, si susseguono durante l’anno appuntamenti e spettacoli unici e di tendenza pensati per tutti, per le famiglie e per i più piccoli soprattutto. Incontri con personaggi importanti.

Chi non conosce del resto Topo Tip? Protagonista immancabile nelle vite dei più piccini, se si pensa che è stato ideato nel 2003 per una collana di best seller per poi diventare nel 2014 una serie animata che racconta le avventure di questo simpatico e furbetto topino e della sua famiglia. Difficile trovare poi una bambina che non si sia immedesimata nei panni di Freeda, la piccola coraggiosa piratessa che trova sempre una soluzione a tutto e questo fa di lei l’amica ideale per Pinocchio, il burattino sempre nei guai. Anche loro protagonisti di una serie televisiva.

Ancora una volta il Parco Da Vinci si conferma protagonista sul territorio di eventi accessibili a tutti con un target non solo commerciale. Suo punto di forza, oltre ai brand nazionali e internazionali, i suoi lunghi viali all’aperto che ne fanno il Parco commerciale più grande d’Italia e che consentono momenti di relax tra passeggiate e eventi sempre al passo con i tempi. Gli eventi sono da considerare annullati in caso di maltempo.