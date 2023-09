A Manziana nascono i patti di collaborazione, una gestione condivisa dei beni comuni • Terzo Binario News

Avviso pubblico esplorativo per la presentazione di proposte di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni

Cosa sono i Patti di Collaborazione?

Un patto di collaborazione è un accordo con il quale i cittadini attivi e il Comune di Manziana individuano beni comuni urbani per i quali avviare un intervento di rigenerazione e un progetto di gestione condiviso per la loro cura. I cardini di ogni progetto, che sfocia in un patto, sono l’impegno e la responsabilità delle parti coinvolte nello svolgimento delle attività concordate e programmate.

Cosa si intende per “beni comuni”?

Beni materiali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l’amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

Chiunque sia interessato a presentare una richiesta di collaborazione, potrà farlo seguendo le indicazioni fornite sul nostro sito web, dove sarà possibile reperire l’AVVISO pubblico ufficiale e i moduli: https://www.comune.manziana.rm.it/?p=17396