A Civitavecchia ordinanza del sindaco per la prevenzione degli effetti del favismo • Terzo Binario News

Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, per prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo, ha ordinato, fino a nuova Ordinanza sostitutiva o modificativa, il divieto di coltivazione e l’obbligo di estirpazione ed eliminazione di eventuali colture/piantagioni di fave e piselli esistenti in varie zone.

In particolare sui territori ricadenti nel raggio di trecento metri in linea dalle seguenti aree:· via dell’Orto di Santa Maria · Scuola dell’infanzia /asilo nido “Coccolandia” via Veneto n. 18-24;· Chiesa Nuova San Liborio, sita in via Gian Girolamo Frezza n 1;· Parco “Martiri delle Foibe”, già parco dell’Uliveto, via Rodolfo Morandi (mediana) snc;· Parco della Resistenza, già parco Antonelli, via Achille Montanucci/ viale Togliatti;· Parco di via Veneto;· Parco dell’Emi, via dell’Orto di Santa Maria;· Area della Marina;· Parco del Pincio, p.le Guglielmotti.

Sarà vietato anche esporre e vendere fave sfuse entro cinquanta metri dai siti in elenco. Le attività commerciali su tutto il territorio comunale dovranno esporre un avviso di “vendita fave fresche”.

«L’Amministrazione comunale confida nel rispetto della suddetta Ordinanza e nella volontà dei concittadini di tutelare la salute dei residenti delle zone soggette a limiti».